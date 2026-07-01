Vergunning verleend voor woninguitbreiding in Zeeland

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning op de Pastoor Janssenstraat in Zeeland.

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De vergunning betreft het uitbreiden van de eerste verdieping van de woning aan Pastoor Janssenstraat 3. Zowel bouwtechnische aspecten als de naleving van het omgevingsplan zijn goedgekeurd. Het besluit werd op 29 juni genomen en heeft zaaknummer 43532-2026.

De bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de gemeente Maashorst. De vergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Deze termijn duurt zes weken. Een beroepsprocedure of verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend via de rechtbank Oost-Brabant.