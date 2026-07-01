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Vergunningsaanvraag voor woningverbouwing in Zeeland

Vandaag om 09:53

De gemeente Maashorst heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het verbouwen van een woning aan de Kerkstraat 130a in Zeeland.

Gevonden voor jou

Op 26 juni 2026 heeft de gemeente Maashorst een aanvraag gekregen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een bouwactiviteit die technisch gericht is op het verbouwen van een woning.

De aanvraag, geregistreerd onder nummer 53235-2026, heeft betrekking op het adres Kerkstraat 130a in Zeeland. De gemeente meldt dat dit een kennisgeving betreft en dat er geen formele reacties mogelijk zijn.

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