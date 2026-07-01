Waardevolle bomenkaart vastgesteld in Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft een kaart met waardevolle bomen vastgesteld. Het besluit hierover is op 17 maart 2026 genomen en treedt een dag na bekendmaking in werking.

Gevonden voor jou

De kaart, genaamd 'Waardevolle bomenkaart gemeente Bergeijk', is opgesteld door burgemeester en wethouders van Bergeijk. Het besluit is genomen op basis van de Algemene plaatselijke verordening en de Algemene wet bestuursrecht.

De waardevolle bomenkaart geeft inzicht in bomen die van groot belang zijn voor de gemeente, bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd, zeldzaamheid of ecologische waarde. Het vaststellen van deze kaart heeft gevolgen voor het beheer en behoud van deze bomen.

De bekendmaking vond plaats op 17 maart 2026. Het besluit is geldig vanaf de dag erna, wat betekent dat de kaart nu officieel van kracht is.