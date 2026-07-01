Vergunning voor B&B de Zoef in Luyksgestel verleend

De gemeente Bergeijk heeft een vergunning verleend voor de exploitatie van B&B de Zoef aan de Hasselsestraat in Luyksgestel. Het besluit is op 29 juni 2026 verzonden.

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B&B de Zoef mag officieel haar deuren openen aan de Hasselsestraat 4 in Luyksgestel. De gemeente Bergeijk heeft hiervoor een exploitatievergunning afgegeven, met zaaknummer 17247518. Het besluit is eind juni verzonden.

De vergunning valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening en betreft de toestemming om de inrichting te exploiteren. Hiermee kan de bed & breakfast starten met haar activiteiten op de locatie.