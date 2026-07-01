Wijn & Spijsfestival op kerkplein Bergeijk krijgt vergunning

Het Wijn op het Plein Wijn & Spijsfestival in Bergeijk heeft toestemming gekregen om op zondag 26 juli 2026 plaats te vinden. Het evenement wordt georganiseerd op het kerkplein en duurt van twaalf tot acht uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft een vergunning afgegeven voor het Wijn & Spijsfestival. Dit evenement vindt plaats op het kerkplein aan 't Hof in Bergeijk en biedt onder meer wijnproeverijen en hapjes. Voor het festival wordt gebruik gemaakt van de openbare ruimte en mag er tijdelijk worden afgeweken van de bestaande verkeerssituatie.

De vergunning, met zaaknummer 17247642, is op 29 juni 2026 verzonden. Het festival heeft ook toestemming om geluid te produceren en alcohol te schenken. Bezoekers kunnen op 26 juli genieten van het programma, dat loopt van twaalf uur ’s middags tot acht uur ’s avonds.