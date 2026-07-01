Vergunning verleend voor 14 woningen in Baarle-Nassau

Baarle-Nassau krijgt er veertien woningen bij. De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor nieuwbouw aan de Alphenseweg en De La Sallestraat.

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De nieuwe woningen komen op de adressen Alphenseweg 21 tot en met 21c en De La Sallestraat 13 tot en met 19 (oneven) en 16 tot en met 26 (even). De vergunning is op 29 juni 2026 verzonden door burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau.

Het plan maakt deel uit van een grotere ontwikkeling in de omgeving. De bouw zorgt voor een mix van woningen, verdeeld over meerdere percelen in het gebied.