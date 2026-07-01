Omgevingsvergunning voor uitbreiding recreatiepark Baarle-Nassau

De gemeente Baarle-Nassau heeft een vergunning verleend voor uitbreiding van een recreatiepark aan Reth 14. Het gaat om 77 standplaatsen, een kamphuis, kampeermiddelen en meer.

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De uitbreiding van het recreatiepark in Baarle-Nassau omvat naast 77 standplaatsen ook vijf kampeermiddelen, een recreatiewoning, een kamphuis en extra sanitaire voorzieningen. Het project vindt plaats op het adres Reth 14.

De vergunning is verleend door burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau. Het besluit is verstuurd op 29 juni 2026 en heeft registratienummer 1132844.