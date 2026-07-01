Bergeijk stelt nieuw bomenkapbeleid vast

De gemeente Bergeijk heeft een nieuw bomenkapbeleid voor 2026-2031 vastgesteld. Het beleid beschermt waardevolle bomen en legt regels vast voor het kappen, verplanten en onderhouden van bomen. Ook is een financiële bijdrage aan het Bomenfonds verplicht bij vergunningverlening.

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Het nieuwe bomenkapbeleid vervangt het beleid uit 2010 en richt zich op het behoud van bomen die belangrijke ecosysteemdiensten leveren, zoals verkoeling en CO2-opslag. Voor bomen op de zogeheten Bomenkaart is een vergunning nodig om te kappen. Deze kaart bevat individuele bomen, boomstructuren en boomvlakken.

In het beleid zijn ook regels opgenomen voor financiële bijdragen aan het Bomenfonds, bedoeld voor het planten van nieuwe bomen. De vergoeding bedraagt 240 euro per boom, met een lager tarief vanaf de vierde boom. Daarnaast is er een regeling voor onderhoudskosten van beschermde bomen, waarbij eigenaren tot 500 euro kunnen terugkrijgen.

Het beleid treedt in werking op de dag na bekendmaking, op 18 maart 2026.