Oirschot biedt subsidie voor isolatie en zonnepanelen

Gemeente Oirschot heeft een subsidieregeling opgezet voor woningisolatie en zonnepanelen. Eigenaren van slecht geïsoleerde woningen en Verenigingen van Eigenaren kunnen tot eind 2027 financiële steun aanvragen.

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De gemeente Oirschot stimuleert duurzaam wonen met subsidies voor isolatie en zonnepanelen. Woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) kunnen gebruikmaken van de regeling, mits de woning een energielabel D t/m G heeft of slecht geïsoleerde bouwdelen. Het maximale subsidiebedrag varieert van 750 tot 2.250 euro, afhankelijk van de maatregelen en de inkomenssituatie van de aanvrager.

Voor isolatie geldt dat de subsidie kan worden verhoogd als biobased isolatiematerialen worden gebruikt of als de woning natuurvrij moet worden gemaakt. Voor zonnepanelen wordt maximaal 750 euro vergoed, mits deze door een erkend bedrijf worden geïnstalleerd. De regeling loopt tot 31 december 2027 en aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.