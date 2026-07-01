Rectificatie melding milieubelastende activiteit in Hilvarenbeek

Het Achterste Loo V.O.F. in Hilvarenbeek heeft een rectificatie ontvangen voor een melding van milieubelastende activiteiten. Het gaat om dierenverblijven voor een rundveehouderij, boerderijcamping en hondentrimsalon.

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De melding werd oorspronkelijk gedaan op 27 maart 2025 en is afgehandeld op 29 juni 2026. Het betreft een procedure volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. De locatie van de activiteiten is Groot Loo 22 in Hilvarenbeek.

Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De melding ligt ook niet ter inzage. Voor verdere correspondentie is het zaaknummer Z2025-00009505 van belang.