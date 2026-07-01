Hilvarenbeek: melding afgehandeld voor rundveehouderij en camping

De gemeente Hilvarenbeek heeft een melding afgehandeld voor Het Achterste Loo V.O.F. aan Groot Loo 22. Het bedrijf, met een rundveehouderij, boerderijcamping en hondentrimsalon, meldde een milieubelastende activiteit.

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Op 27 maart 2025 diende Het Achterste Loo V.O.F. een melding in bij de gemeente Hilvarenbeek. Het ging om een milieubelastende activiteit met betrekking tot dierenverblijven op het terrein van de rundveehouderij, boerderijcamping en hondentrimsalon aan Groot Loo 22.

Deze melding is inmiddels afgehandeld op 29 juni 2026. Volgens de gemeente ligt de melding niet ter inzage en is er geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen. De procedure draagt het zaaknummer Z2025-00009505.