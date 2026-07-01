Vergunningsaanvraag voor dakkapellen in Gilze

Op Snaphaan 20 in Gilze is een vergunning aangevraagd voor twee dakkapellen. Het gaat om plaatsing aan zowel de voor- als achterkant van de woning.

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Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen hebben op 26 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van twee dakkapellen aan de voor- en achterzijde van een woning. Het gaat om het adres Snaphaan 20 in Gilze.

De aanvraag wordt nu beoordeeld. Het besluit hierover zal later worden gepubliceerd. Bewoners kunnen pas reageren zodra dat besluit is genomen.