Antenne opstelpunt in Den Dungen wordt aangepast

In Den Dungen is een vergunning aangevraagd voor het aanpassen van een antenne opstelpunt. Het gaat om locatie Grinsel 1, waar ook archeologische en monumentale aspecten zijn betrokken.

Gevonden voor jou

Op 29 juni is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het antenne opstelpunt S06427 aan Grinsel 1 in Den Dungen. De aanvraag omvat verschillende activiteiten, waaronder een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA), een technische bouwactiviteit en werkzaamheden aan beschermde monumenten of archeologische monumenten.

De vergunning is nog in behandeling. Pas nadat deze is verleend, is het mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Voor meer informatie over de aanvraag kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van MijnGemeenteDichtbij.