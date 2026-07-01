Bomenkap langs Bergsche Maas in Waalwijk aangevraagd

Rijkswaterstaat heeft een vergunning aangevraagd voor het kappen van drie bomen langs de Bergsche Maas in Waalwijk. Het gaat om een Kraakwilg, Knotwilg en Canadapopulier.

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De aanvraag is op 25 juni 2026 ingediend en heeft betrekking op bomen langs de Bergsche Maas, binnen de kadastrale gebieden Waspik en Waalwijk. De bomen staan op drie percelen met verschillende sectienummers. Rijkswaterstaat voert de kap uit.

Op dit moment is er nog geen besluit genomen over de vergunning. Belanghebbenden kunnen pas bezwaar maken zodra er een besluit is genomen. De stukken zijn alleen in te zien na het maken van een afspraak. Dit kan via de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving.