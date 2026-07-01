Vergunning aangevraagd voor buurtfeest in Goirle

Op het Annaplein in Goirle is een vergunning aangevraagd voor het buurtfeest ‘Buurten bij de buren, Land van Anna’ op 26 september 2026.

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De aanvraag voor het buurtfeest werd op 18 juni ingediend bij de gemeente. Het evenement moet plaatsvinden op het Annaplein, huisnummers 10 tot en met 18. De vergunning betreft toestemming voor activiteiten zoals beschreven in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Dit betekent dat er binnen acht weken een besluit wordt genomen, tenzij de termijn wordt verlengd. Ook kan de procedure worden opgeschort als er aanvullende informatie nodig is van de aanvrager.

Er kunnen pas bezwaren worden ingediend nadat de gemeente een besluit heeft genomen over de vergunning.