Gemeente Land van Cuijk verhuurt snippergroen aan eigenaar naast Beversestraat

De gemeente Land van Cuijk heeft het voornemen om een strook grond nabij Beversestraat 28 in Cuijk te verhuren aan de eigenaar van het aangrenzende perceel.

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De grond, met een oppervlakte van ongeveer 320 vierkante meter, ligt direct naast Beversestraat 28. Het gaat om zogenoemd snippergroen, een kleine strook gemeentegrond die volgens het beleid alleen verhuurd mag worden aan eigenaren van percelen die hieraan grenzen. Dit biedt hen de mogelijkheid om hun eigen terrein uit te breiden.

Twintig dagen na de publicatie van dit besluit, op woensdag 1 juli 2026, zal de gemeente overgaan tot verhuur. Tot die tijd kunnen gegadigden, die volgens het beleid ook in aanmerking komen, zich melden bij de gemeente Land van Cuijk. Het perceel is kadastraal bekend onder Cuijk B 2607 ged., 3542 ged. en C 3989 ged.