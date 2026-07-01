Uitbreiding dierenverblijf Wanroij vastgelegd in overeenkomst

De gemeente Land van Cuijk heeft een overeenkomst gesloten voor de uitbreiding van een dierenverblijf aan de Verkavelingsweg 4 in Wanroij.

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Op 25 juni 2026 heeft de gemeente Land van Cuijk een anterieure overeenkomst gesloten met de eigenaar van een perceel aan de Verkavelingsweg 4 in Wanroij. Deze afspraken gaan over de uitbreiding van het dierenverblijf en de bouw van een luchtwasser en een vergister.

In de overeenkomst staat hoe en onder welke voorwaarden het bouwplan gerealiseerd mag worden. De exploitant neemt de kosten en het risico voor het bouw- en woonrijp maken op zich. Daarnaast is hij verplicht om de door de gemeente gemaakte kosten voor de grondexploitatie te vergoeden. Door deze privaatrechtelijke overeenkomst voldoet de gemeente aan de wettelijke kostenverhaalplicht.