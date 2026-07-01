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Vergunning bouw woonhuis Vortum-Mullem ingetrokken

Vandaag om 10:34

De omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis aan de Sint Cornelisstraat 34a in Vortum-Mullem is ingetrokken. Het besluit is op 29 juni 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De vergunning, oorspronkelijk verleend op 5 juni 2015, is ingetrokken. Het betreft zaaknummer Z2026-00004297 en heeft betrekking op de locatie Sint Cornelisstraat 34a in Vortum-Mullem.

Dit betekent dat de plannen voor het bouwen van een woonhuis op deze plek niet doorgaan. Het besluit is gebaseerd op de eerder toegekende vergunning met zaaknummer BOX-2015-00321.

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