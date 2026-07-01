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Vergunning bouw woonhuis Vortum-Mullem ingetrokken
Vandaag om 10:34
De omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis aan de Sint Cornelisstraat 34a in Vortum-Mullem is ingetrokken. Het besluit is op 29 juni 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.
De vergunning, oorspronkelijk verleend op 5 juni 2015, is ingetrokken. Het betreft zaaknummer Z2026-00004297 en heeft betrekking op de locatie Sint Cornelisstraat 34a in Vortum-Mullem.
Dit betekent dat de plannen voor het bouwen van een woonhuis op deze plek niet doorgaan. Het besluit is gebaseerd op de eerder toegekende vergunning met zaaknummer BOX-2015-00321.
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