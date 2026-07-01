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Exploitatievergunning verleend voor Nieuwe Haagdijk in Breda
Vandaag om 10:37
De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend voor Nieuwe Haagdijk 11 in Breda. Het besluit is op 29 juni 2026 verzonden.
Op de locatie Nieuwe Haagdijk 11 in Breda is een exploitatievergunning afgegeven. Het betreft een vergunning volgens artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening.
De vergunning is verleend door de burgemeester en heeft als kenmerk Z2026-001726. Het besluit is op maandag 29 juni 2026 verzonden.
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