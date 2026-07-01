Beslistermijn voor kokowall schutting in Prinsenbeek uitgesteld

De gemeente Breda heeft het besluit over een schuttingaanvraag in Prinsenbeek uitgesteld. Het gaat om een kokowall schutting aan de Schutsestraat. Op verzoek van de aanvrager is de termijn maximaal zes weken opgeschort.

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De gemeente Breda ontving op 29 juni een verzoek om de beslistermijn voor een omgevingsvergunning uit te stellen. De aanvraag betreft het plaatsen van een kokowall schutting, een type natuurlijke afscheiding, aan de Schutsestraat 24A in Prinsenbeek.

Het uitstel houdt in dat de gemeente later beslist over de aanvraag. De nieuwe termijn kan maximaal zes weken duren. Het is op dit moment niet mogelijk om bezwaar te maken tegen het opschorten van de beslistermijn.

Als de gemeente uiteindelijk een beslissing neemt over de vergunning, wordt dit openbaar gemaakt. Pas daarna is het mogelijk om bezwaar in te dienen als de vergunning tegen uw belangen ingaat.