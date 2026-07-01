Buurtcamping Breda Hoge Vucht mag doorgaan

De Buurtcamping in Breda Hoge Vucht heeft een vergunning gekregen voor het evenement van 17 tot 19 juli aan de Bastenakenstraat.

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De Buurtcamping in de wijk Hoge Vucht mag doorgaan. Burgemeester en wethouders hebben een evenementenvergunning verleend voor het kamp dat plaatsvindt van donderdag 17 juli om tien uur ’s ochtends tot zaterdag 19 juli om elf uur ’s avonds. De camping wordt opgezet aan de Bastenakenstraat.

Dit evenement biedt buurtbewoners de kans om samen te kamperen en elkaar beter te leren kennen. De vergunning is geregistreerd onder kenmerk Z2026-001866. Voor meer informatie over aangevraagde en verleende vergunningen verwijst de gemeente naar haar website.