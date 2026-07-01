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Termijn omgevingsvergunning Grote Bleek in Maarheeze verlengd
Vandaag om 10:39
De gemeente Cranendonck heeft de termijn voor een omgevingsvergunningaanvraag aan de Grote Bleek 9 in Maarheeze met zes weken verlengd.
Het gaat om een vergunningaanvraag voor het plaatsen van een overkapping op het adres Grote Bleek 9. Het verlengingsbesluit is op 29 juni 2026 genomen en betreft dossiernummer 481997.
De aanvraag valt onder de categorie omgevingsplanactiviteit. De verlenging is een kennisgeving en er staat geen bezwaarprocedure open. De stukken liggen niet ter inzage.
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