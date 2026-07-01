Evenementenaanvraag Nacht van Strijp-S in Eindhoven

De Nacht van Strijp-S in Eindhoven is op 19 september 2026 gepland. De evenementenaanvraag is recent ingediend.

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Het gaat om een aanvraag voor een evenementenvergunning voor de Nacht van Strijp-S in Eindhoven. Het evenement staat gepland op zaterdag 19 september 2026 en zal plaatsvinden op het terrein van Strijp-S.

De aanvraag voor deze vergunning is op 19 juni 2026 ontvangen. Het betreft een melding waarvoor op dit moment geen bezwaarmogelijkheid bestaat. De aanvraag is uitsluitend ter kennisgeving.