Wijk Bloemwaard in Kaatsheuvel krijgt 87 nieuwe woningen

Er is toestemming verleend voor de sloop van 30 woningen in Kaatsheuvel. Op dezelfde locatie wordt een woonwijk met 87 nieuwe rijwoningen en kleine appartementen gebouwd.

Gevonden voor jou

De nieuwe woonwijk, genaamd Bloemwaard, komt rondom de Anjerstraat, Asterstraat en Sweensstraat in Kaatsheuvel. De plannen omvatten rijwoningen en kleine appartementen, waarmee de wijk een moderne uitstraling krijgt.

De vergunning is verleend via een uitgebreide procedure. Belangstellenden kunnen de stukken vanaf vandaag zes weken lang inzien in Het Klavier aan het Anton Pieckplein 1 in Kaatsheuvel.