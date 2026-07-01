Helmond vestigt voorkeursrecht op percelen Automotive Campus

De gemeente Helmond heeft een voorkeursrecht gevestigd op vier percelen aan de oostzijde van de Automotive Campus. Dit besluit, genomen op 29 juni 2026, zorgt ervoor dat de gemeente voorrang heeft bij eventuele verkoop van deze gronden.

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Het voorkeursrecht is ingesteld op percelen met een totale oppervlakte van ruim 38.000 vierkante meter. Het gaat om grondstukken met kadastrale nummers 7162, 7163, 7238 en 7328. Aan deze gronden is een intensievere functie toegedacht, gericht op automotive activiteiten zoals start-ups, scale-ups en mogelijk onderwijs.

Door het voorkeursrecht kan de gemeente voorkomen dat andere partijen de regie over het gebied overnemen, wat de uitvoering van gemeentelijke plannen zou kunnen verstoren. Het recht treedt in werking zodra het is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

De bijbehorende documenten zijn vanaf 1 juli 2026 zes weken lang kosteloos in te zien bij het Huis voor de Stad in Helmond. Ze zijn ook digitaal beschikbaar via de officiële bekendmakingswebsite.