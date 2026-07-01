Navigatie overslaan
Ontdek

Fietser en bromfietser botsen op elkaar in Helmond

Vandaag om 10:41

Een fietser en bromfietser zijn woensdag op de Rijpelbaan in Helmond tegen elkaar gebotst. Een van de twee is ter plekke door ambulancepersoneel aan zijn verwondingen geholpen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde woensdagochtend. De fietser wilde ter hoogte van een viaduct een zijpad ingaan, toen de bromfietser achterop botste.

De politie en een ambulance kwamen ter plaatse om de twee te helpen.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.