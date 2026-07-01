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Fietser en bromfietser botsen op elkaar in Helmond
Vandaag om 10:41
Een fietser en bromfietser zijn woensdag op de Rijpelbaan in Helmond tegen elkaar gebotst. Een van de twee is ter plekke door ambulancepersoneel aan zijn verwondingen geholpen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
Het ongeluk gebeurde woensdagochtend. De fietser wilde ter hoogte van een viaduct een zijpad ingaan, toen de bromfietser achterop botste.
De politie en een ambulance kwamen ter plaatse om de twee te helpen.
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