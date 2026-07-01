Heusden investeert in waterberging Elshout

De gemeente Heusden stelt 635.000 euro beschikbaar voor de voorbereidingen van een waterberging bij Elshout. Het project moet wateroverlast verminderen en de waterhuishouding in Drunen-Noord verbeteren.

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Het geld is bedoeld om het plan voor de waterberging verder uit te werken. De voorziening zal een capaciteit hebben van 10.000 kubieke meter en komt te liggen in het gebied tussen de Naulandseweg, Elshoutseweg en de A59.

De waterberging moet bescherming bieden tegen hoge waterstanden en zware regenval. Het opgevangen water kan tijdelijk worden opgeslagen en daarna beter worden afgevoerd. Om dat mogelijk te maken, komt er een verbinding onder de A59.

Toekomstgerichte verbetering

Met de aanleg van deze waterberging wil de gemeente de waterhuishouding in Drunen-Noord voorbereiden op de toekomst. De investering is een eerste stap in het project, waarbij verdere uitwerking van de plannen noodzakelijk is.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van de gemeente Heusden.