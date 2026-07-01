Gemeentebalie Vlijmen beperkt open in zomervakantie

De gemeentebalie in Vlijmen werkt tijdens de zomervakantie alleen op afspraak. Op vrijdagmiddagen is het loket vanaf twaalf uur gesloten en ook telefonisch niet bereikbaar.

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Van maandag 13 juli tot en met vrijdag 21 augustus gelden er aangepaste openingstijden voor de gemeentebalie in Vlijmen. Gedurende deze periode worden bezoekers alleen geholpen als zij vooraf een afspraak hebben gemaakt.

Op vrijdagmiddagen sluit de balie al om twaalf uur. Vanaf dat tijdstip is ook telefonisch contact met de gemeente niet meer mogelijk. Bezoekers kunnen wel terecht op andere dagen, mits zij een afspraak hebben ingepland.

Afspraak maken

Een afspraak maken kan via de website van de gemeente Heusden of telefonisch via het algemene nummer 073-5131789. Deze aangepaste openingstijden zijn ingesteld vanwege de zomervakantie.