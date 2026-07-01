Aftrap nieuw Leisure-netwerk in Heusden

Maandag 6 juli start in Nieuwkuijk Verenigd Leisure Heusden, een nieuw netwerk voor ondernemers uit de vrijetijdssector in de gemeente Heusden. De bijeenkomst vindt plaats op Kasteel Steenenburg.

Gevonden voor jou

Het nieuwe netwerk Verenigd Leisure Heusden (VLH) richt zich op ondernemers uit de vrijetijdssector, zoals hotels, bed & breakfasts, jachthavens, fietsverhuur, rondvaartboten, restaurants en cafés. De officiële aftrap is maandag 6 juli van drie tot vijf uur ’s middags.

De bijeenkomst wordt gehouden in Kasteel Steenenburg, gelegen aan de Gravin 38 in Nieuwkuijk. Het programma begint om kwart over drie en biedt ruimte voor kennismaking, het delen van ambities en het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden.

Basis voor samenwerking

Met de oprichting van VLH wordt een belangrijke stap gezet in het versterken van de beleving van leisure en toerisme in de gemeente Heusden. De initiatiefnemers willen een sterk en verbindend netwerk creëren dat ondernemers en partners uit de sector samenbrengt.

Voor ondernemers uit de gemeente Heusden biedt deze bijeenkomst een kans om deel uit te maken van een nieuw samenwerkingsverband en om ideeën uit te wisselen met collega’s en partners. Aanmelden kan via een e-mail aan de organisatie.