Deze worstenbroodjes zijn pas écht Brabants: 'Ik vind het wel grappig zo'
De Dag van de Zachte G wordt dinsdag 7 juli gevierd. Daarbij mogen worstenbroodjes natuurlijk niet ontbreken. Alexander Bekkers van Bakkerij Bekkers in Veghel maakte in aanloop naar deze dag speciale worstenbroodjes in de vorm van de letter G.
"Als je aan Brabant denkt, dan denk je aan worstenbrood", zegt Alexander woensdag, terwijl hij ijverig het deeg voor de worstenbroodjes rolt. Niet gewoon recht deze keer, maar met een kronkel erin.
"Ik vind het zelf ook wel grappig zo. Het is gewoon hetzelfde als een normaal worstenbroodje, alleen is-ie nu iets langer en zit er iets meer gehakt in. In plaats van 50 gram gebruiken we hiervoor 60 gram."
De smaak is net zo lekker, belooft de bakker. "Een worstenbroodje is altijd lekker, 's morgens en 's avonds. Zelf eet ik er maar af en toe eentje, anders pas ik hier niet meer door de deur."
Tienduizend worstenbroodjes
In de bakkerij maken ze op een dag tienduizend worstenbroodjes met een machine. "We doen dat op dinsdag, woensdag en donderdag. Daar doen we dan vier uurtjes over. Er gaat dus best veel tijd in zitten. Het gehakt maken we zelf; dat recept komt van ons pa."
Na het rollen gaan de zachte G-worstenbroodjes een half uurtje in de rijskast. "Daarna bestrijken we ze met ei zodat ze mooi gaan glimmen, en dan gaan ze nog elf minuten de oven in."
Verpakking
Er is wel één nadeel aan deze vorm: de worstenbroodjes zijn lastiger te verpakken. "Normaal doen we worstenbroodjes in een zakje, nu in een gebaksdoos. Anders breken ze allemaal. We zouden ze ook in chocoladeletterdoosjes kunnen doen." Geen gek idee: hij maakte met Sinterklaas ooit al eens op verzoek worstenbroodjesletters.
De geliefde hartige snack doet het volgens Alexander het hele jaar goed. "Met carnaval en kerst is het natuurlijk extreem. We verkopen ze de laatste jaren steeds meer. Geen idee waar dat aan ligt, misschien het gemak. Even gauw een worstenbroodje eten."
Hier lees je alle verhalen over de Dag van de Zachte G.