Deze worstenbroodjes zijn pas écht Brabants: 'Ik vind het wel grappig zo'

De Dag van de Zachte G wordt dinsdag 7 juli gevierd. Daarbij mogen worstenbroodjes natuurlijk niet ontbreken. Alexander Bekkers van Bakkerij Bekkers in Veghel maakte in aanloop naar deze dag speciale worstenbroodjes in de vorm van de letter G.

"Als je aan Brabant denkt, dan denk je aan worstenbrood", zegt Alexander woensdag, terwijl hij ijverig het deeg voor de worstenbroodjes rolt. Niet gewoon recht deze keer, maar met een kronkel erin.

"Ik vind het zelf ook wel grappig zo. Het is gewoon hetzelfde als een normaal worstenbroodje, alleen is-ie nu iets langer en zit er iets meer gehakt in. In plaats van 50 gram gebruiken we hiervoor 60 gram."

De smaak is net zo lekker, belooft de bakker. "Een worstenbroodje is altijd lekker, 's morgens en 's avonds. Zelf eet ik er maar af en toe eentje, anders pas ik hier niet meer door de deur."