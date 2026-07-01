Omgevingsvergunning ingetrokken voor bedrijf in Ulicoten

De gemeente Baarle-Nassau heeft de omgevingsvergunning van Stille Maatschap M.A.M. Boeren en A.E.G. Boeren-Laurijssen ingetrokken. Het besluit betreft milieubelastende activiteiten aan de Molenstraat 18 in Ulicoten. De vergunning is ingetrokken vanwege deelname aan de LBV-regeling.

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Het besluit om de omgevingsvergunning in te trekken is op 24 juni 2026 verzonden. De aanvraag hiervoor werd op 26 mei 2026 ingediend. De LBV-regeling, ook wel bekend als Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties, richt zich op het terugdringen van milieubelastende activiteiten.

De locatie waar de vergunning is ingetrokken, bevindt zich aan de Molenstraat 18 in Ulicoten. Het zaaknummer dat aan deze procedure is gekoppeld, is Z2026-00015807. Het besluit en de bijbehorende documenten zijn digitaal in te zien via het officiële publicatieblad.