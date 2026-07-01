Tentoonstelling over Willemstad als vestingstad geopend

In Willemstad is een tentoonstelling geopend over het einde van de vestingstatus van de stad, 100 jaar geleden. De expositie laat zien hoe Willemstad zich daarna heeft ontwikkeld tot een toeristische parel. Bezoekers kunnen tot eind oktober terecht in het Mauritshuis.

Gevonden voor jou

De tentoonstelling, ingericht door de Heemkundekring, is te zien in de Oranjekamer van het Mauritshuis in Willemstad. Het thema is het einde van de vestingstatus van Willemstad op 28 mei 1926, precies honderd jaar geleden. Het garnizoen had de stad al in 1922 verlaten, waarna het Koninklijk Besluit volgde. Deze verandering had grote gevolgen voor Willemstad en haar toekomst.

De expositie toont op panelen en monitoren hoe de stad zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Van een vestingstad transformeerde Willemstad geleidelijk tot de toeristische en monumentale trekpleister die het nu is. De vestingwerken zijn nog altijd te bewonderen en spelen een belangrijke rol in de geschiedenis van de stad.

Blikvangers en speurtocht

Een grote maquette van de vesting uit 1926 en een luchtfoto uit die tijd zijn opvallende onderdelen van de tentoonstelling. Voor kinderen is er een speciale speurtocht, waardoor zij spelenderwijs meer leren over de geschiedenis van Willemstad.

De expositie is geopend door wethouder Pauline Joosten en is tot eind oktober te bezoeken. Het Mauritshuis is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van tien uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags, en in het weekend van elf uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags.