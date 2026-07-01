A58 bij Breda deze zomer twee keer dicht

De A58 tussen Breda en Roosendaal gaat deze zomer twee keer een week dicht voor onderhoud. De afsluiting is eerst van 4 tot 12 juli richting Breda. Daarna is de weg van 8 tot 16 augustus dicht richting Roosendaal. Rijkswaterstaat waarschuwt voor extra reistijd tot 30 minuten.

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De werkzaamheden aan de A58 maken deel uit van groot onderhoud dat vorig jaar is gestart. Tussen Roosendaal en Etten-Leur krijgt de weg nieuw asfalt in beide richtingen. Ook worden op- en afritten, bermen en vangrails aangepakt. Het onderhoud moet de veiligheid en doorstroming op de A58 voor de komende jaren garanderen.

De eerste afsluiting is gepland van zaterdag 4 juli om negen uur ’s avonds tot zondag 12 juli om vijf uur ’s ochtends. Het gaat om de weg tussen knooppunt De Stok bij Roosendaal en knooppunt Princeville bij Breda, richting Breda. De tweede afsluiting volgt van zaterdag 8 augustus om negen uur ’s avonds tot zondag 16 augustus om vijf uur ’s ochtends, richting Roosendaal.

Ook op- en afritten dicht

Tijdens de afsluitingen zijn ook tussenliggende op- en afritten, parkeerplaatsen en tankstations niet bereikbaar. Verkeer wordt omgeleid via de A17 en A16. Gele borden langs de weg wijzen de alternatieve routes aan.

Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden bewust in de zomer uit, omdat het dan rustiger is op de weg. Hierdoor is de hinder voor weggebruikers minder groot. Het advies blijft om rekening te houden met een langere reistijd, die kan oplopen tot 30 minuten.

Meer informatie over de afsluitingen en de actuele status van de werkzaamheden is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.