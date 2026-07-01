Giftige doornappel aangetroffen in plantvakken Gilze en Rijen

In plantvakken van de gemeente Gilze en Rijen is de giftige doornappel gevonden. De plant, gevaarlijk voor mens en dier, is door de groenaannemer verwijderd. Bewoners worden gewaarschuwd voor de plant, die herkenbaar is aan grote bladeren en opvallende bloemen.

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De doornappel, een giftige plant, is op meerdere plekken in plantvakken binnen de gemeente Gilze en Rijen aangetroffen. De plant vormt een risico voor kinderen en huisdieren en contact ermee moet worden vermeden. De groenaannemer heeft de gevaarlijke planten inmiddels weggehaald.

De plant is goed herkenbaar aan zijn grote donkergroene bladeren en trompetvormige bloemen, die variëren van wit tot paars. De bloeitijd loopt van juni tot oktober. Daarnaast heeft de doornappel stekelige vruchten die lijken op kastanjebolsters, met daarin zwarte zaden. De plant kan tot ongeveer één meter hoog groeien.

Giftige plant verwijderen

Als je de doornappel in je eigen tuin aantreft, wordt geadviseerd deze zorgvuldig te verwijderen. Gebruik daarbij handschoenen en bedekkende kleding om direct contact te vermijden. Haal de plant inclusief wortel uit de grond en gooi deze weg in een afgesloten zak bij het restafval.

Bij het zien van de plant in openbare ruimtes vraagt de gemeente om een melding te maken via de BuitenBeterapp op uw mobiele telefoon. Het meesturen van een foto helpt bij het identificeren van de locatie.