Doelman Hugo Wentges naar MVV Maastricht

Helmond Sport en MVV Maastricht hebben een akkoord bereikt over de transfer van Hugo Wentges. De 24-jarige doelman verlaat Helmond na één seizoen en vervolgt zijn carrière in Maastricht.

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Hugo Wentges maakte in de zomer van 2025 de overstap naar Helmond Sport, waar hij deel uitmaakte van de selectie van het eerste elftal. Hoewel zijn tijd bij de club niet verliep zoals gehoopt, heeft hij zich onderscheiden door zijn professionele houding en betrokkenheid.

Die positieve instelling van Wentges werd gewaardeerd door zowel de spelersgroep als de club zelf. Ondanks de teleurstellingen heeft hij zich altijd volledig ingezet voor Helmond Sport.

Nieuwe start in Maastricht

Met zijn overstap naar MVV Maastricht krijgt de doelman nu de kans om zijn carrière voort te zetten bij een andere club.

MVV Maastricht en Helmond Sport hebben de transfer woensdagochtend bevestigd. Het is nog niet duidelijk wanneer Wentges zijn debuut zal maken voor zijn nieuwe club.