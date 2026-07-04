Marjon overleed aan een hartaanval, maar haar klachten werden niet herkend

De huisarts zag niets geks toen hij bij Marjon Janssen uit Aalst langsging, omdat ze al twee weken last had van buikkrampen en overgeven. "Neem maar een paracetamol en ga slapen", adviseerde hij. Een paar uur later overleed Marjon aan een hartaanval. Een verdrietige gebeurtenis voor haar zoons. "We hadden een hele goede band met haar", vertelt Boy Sanders (30), die na haar dood een tattoo van het gezicht van zijn moeder liet zetten.

Het is alweer vijf jaar geleden dat Marjon in haar eigen huis overleed. "Op 22 december 2020. Het was net voor kerst. De kerstcadeautjes lagen al klaar", vertelt Boy. Hij weet nog goed dat hij van zijn broer Stanley een telefoontje kreeg. "Hij zei steeds dat ik eerst moest gaan zitten, maar ik wilde gewoon dat hij vertelde wat er was." Uiteindelijk nam Boy toch op. "Mijn broer zei dat onze moeder was overleden. Plotseling. We zijn er natuurlijk gelijk naartoe gegaan. Mijn opa en oma hadden al een tijdje niets van haar gehoord, dus ging mijn opa kijken. Hij heeft toen zijn eigen dochter gevonden", zegt hij. Boy was op dat moment 25 jaar en zijn moeder 55. De twee weken voordat Marjon overleed, voelde ze zich al niet lekker. "Daarom was ze naar de dokter geweest, maar daar kwam niet veel uit. Ze dachten dat ze misschien Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid (BPPD) had." Dat is een onschuldige aandoening.

Op de dag van haar overlijden kwam opnieuw een dokter langs. "Want mijn moeder had er waarschijnlijk geen goed gevoel bij. Toen is er een dokter in opleiding gekomen en zij kon zo gauw niets vinden."

"Achteraf had ze wel hartklachten, maar vrouwen hebben soms andere klachten dan mannen."

Niemand wist dat Marjon de huisarts had gebeld. Dat hoorden Boy en zijn broer pas achteraf. "De dokter had gezegd dat ze een paracetamol moest pakken en kon gaan slapen. Dat is ook gebeurd, want ze lag gewoon in bed toen ze overleed. Zo jong." Uit de autopsie bleek al snel dat het om haar hart ging. "Achteraf had ze wel hartklachten, maar vrouwen hebben soms andere klachten dan mannen. Wel apart dat de dokter dat niet heeft gezien. Er is volgens mij ook niet direct bloed en urine afgenomen. Dat is allemaal niet gebeurd. Daar zijn we later ook nog tegenin gegaan, want wij vonden dat wel lastig."

"Ze was altijd supervrolijk."

Om haar te herdenken besloot Boy een tattoo te laten zetten met een portret van zijn moeder. Hij krijgt veel reacties op de tattoo op zijn arm. "De een vraagt of het mijn moeder, mijn zus of mijn tante is. De ander zegt er pas later iets over, omdat ze er niet eerder naar durven te vragen." De tattoo is voor Boy een blijvende herinnering aan zijn moeder. Boy ging samen met zijn broer elke week naar hun moeder. Marjon had straatvrees en kwam daarom zelf liever niet het huis uit. "Maar ze was altijd supervrolijk, recht voor zijn raap en ze was op haar manier speciaal."

Minder duidelijke hartklachten bij vrouwen Aanhoudende pijn op de borst is een bekend signaal van een hartinfarct. Ook een drukkend gevoel op de borst, uitstralende pijn naar de arm, zweten, misselijkheid, overgeven en kortademigheid komen vaak voor. Vooral vrouwen kunnen daarnaast minder duidelijke klachten hebben, zoals pijn in de kaak, nek, rug, bovenbuik of tussen de schouderbladen, maar ook duizeligheid, vermoeidheid en een onrustig gevoel. Volgens de Hartstichting is het daardoor soms lastiger om hartproblemen bij vrouwen tijdig te herkennen. Daarom wordt onderzoek gedaan naar de verschillen in hartklachten tussen mannen en vrouwen.

In de tattoostoel (foto: Boy Sanders).

Marjon met haar twee zoons Boy en Stanley (foto: Boy Sanders).

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