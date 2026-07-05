Voormalig pakhuis en eeuwenoude watermolen staan te koop in Steensel

Na 52 jaar verkopen Leon en Annette hun bijzondere plek in Steensel. Ze zoeken een nieuwe eigenaar voor het voormalige pakhuis waarin ze wonen en voor de oude watermolen in hun achtertuin. "Toen wij er in 1974 gingen wonen, lag de molen al een aantal jaar stil en waren het pakhuis en het kantoor flink in verval", vertelt Leon. "Ik heb er in 25 jaar tijd, verspreid over wel zes verbouwingen, een woonhuis van gemaakt."

Yvonne Vogelenzang Geschreven door

De opa van Annette was molenaar. Tot eind jaren zestig gebruikte hij de Stevertse Watermolen om graan te malen. Leon komt zelf ook uit een molenaarsfamilie en dat is te merken aan de passie waarmee hij over de geschiedenis vertelt. "Het radwerk binnen en buiten is uit 1743. Dat heeft de status van gemeentelijk monument. Het waterrad zelf is later wel een keer vernieuwd en het houten molenhuis is vervangen door een stenen gebouw."

Het woonhuis bestaat uit twee delen: het pakhuis dat Annettes opa in 1928 liet bouwen en het kantoor dat er later tegenaan werd gezet. Waar vroeger het graan lag opgeslagen, is nu de woonkamer en het kantoor werd de keuken. Op de bovenverdieping vind je vier slaapkamers en twee badkamers. Later is er beneden nog een serre bij gekomen. "We hebben hier 52 jaar met ontzettend veel plezier gewoond", zegt Leon. "Maar het wordt ons te groot."

De eetkamer (foto: Verhagen Makelaars).

Nu ze beiden halverwege de zeventig zijn, vinden ze het tijd om naar de toekomst te kijken en te verhuizen. "We zouden hier best nog willen blijven wonen, maar hebben toch de knoop doorgehakt. We hebben een tijd lang gezocht en nu een appartement gevonden in Waalre dat helemaal naar onze zin is. Liever twee jaar te vroeg dan twee maanden te laat."

De hal (foto: Verhagen Makelaars).

Wel blijven ze zo lang mogelijk genieten van hun bijzondere huis en de grote tuin van bijna drieduizend vierkante meter. "Zolang het nog niet is verkocht, verhuizen we nog niet." Leon hoopt een koper te vinden die de geschiedenis en de sfeer van de plek weet te waarderen. "Het is natuurlijk een specifiek pand met een bepaalde uitstraling en daar moet je voor vallen. En je moet van tuinieren houden en van het buitenleven." Direct grenzend aan de tuin stroomt de beek De Run, die vroeger het waterrad aandreef. "Die beek is op een gegeven moment gekanaliseerd en toen hield dat op. Maar het waterschap gaat De Run weer een natuurlijke loop geven en er komt een heel natuurgebied bij met een grote waterpoel voor vogels. Dus het uitzicht wordt hier alleen nog maar mooier."

De serre (foto: Verhagen Makelaars).

Het pand aan de Stevert in Steensel heeft een woonoppervlakte van 218 vierkante meter en ligt op een perceel van 2.963 vierkante meter. De vraagprijs bedraagt 1.150.000 euro. Een nieuwe eigenaar moet wel zorgen voor het onderhoud van de watermolen, maar dat is volgens Leon niet veel werk. "Ik heb een keer een balk vervangen die vermolmd was en het radwerk een keer behandeld tegen houtrot. En dat was eigenlijk het enige in al die jaren."

De watermolen en de natuurvijver (foto: Verhagen Makelaars).