Afvalinzameling Oirschot begint deze zomer eerder

Vanwege de zomerse warmte wordt het afval in Oirschot in juli en augustus al vanaf half zeven 's ochtends opgehaald.

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In de zomermaanden juli en augustus wordt het afval eerder ingezameld dan normaal. Dit gebeurt vanwege de hogere temperaturen. De ophaalploegen starten al om half zeven ’s ochtends.

Bewoners wordt gevraagd hun afval op tijd buiten te zetten, zodat het niet blijft staan. Dit geldt voor alle afvalsoorten die volgens de reguliere planning worden opgehaald.

De vroege start moet zorgen voor een soepel verloop van de inzameling tijdens de warme dagen. Het is een tijdelijke aanpassing die na augustus wordt teruggedraaid.

Voor een probleemloze inzameling is het belangrijk dat inwoners rekening houden met de aangepaste tijden. Het afval moet dus uiterlijk de avond ervoor of vroeg in de ochtend buiten staan.