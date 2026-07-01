Onvoorwaardelijk strafontslag politiechef voor grensoverschrijdend gedrag

Een leidinggevende van de politie Oost-Brabant is woensdag ontslagen vanwege ongepast grensoverschrijdend en onprofessioneel gedrag tegenover medewerkers. Volgens de politie is door het gedrag van de leidinggevende een onveilige werkomgeving ontstaan.

De leidinggevende is sinds woensdag, 1 juli, niet meer in dienst bij de politie. De persoon heeft een onvoorwaardelijk strafontslag gekregen van de eenheidsleiding van de politie Oost-Brabant.

Onvoorwaardelijk strafontslag is de zwaarst mogelijk maatregel om iemand te ontslaan. Voor het ontslag van de leidinggevende heeft de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten een onderzoek uitgevoerd, waar deze bevindingen uit naar voren kwamen.