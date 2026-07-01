Oud-wethouder Maarten Pieters overleden, 2 weken na afscheid bij gemeente

Oud-wethouder Maarten Pieters (70) is nog geen twee weken na zijn afscheid bij de gemeente Waalre overleden. Dat maakt de gemeente woensdag bekend. "Het plotselinge overlijden van Maarten raakt ons diep", zegt burgemeester Marcel Oosterveer.

Pieters nam op dinsdag 16 juni afscheid van de gemeente Waalre. Hij wilde meer genieten, maar ook betrokken blijven bij maatschappelijke vraagstukken. Zijn hoofd zat nog vol ideeën over een samenleving met meer verbinding en vrede. Hoewel hij Waalre zou blijven volgen, wilde hij nieuwe bestuurders de ruimte geven. Zo schrijft de gemeente. Onder medewerkers was hij een zeer gewaardeerde bestuurder.

"Nog maar kort geleden namen we afscheid, in de wetenschap dat hij een nieuwe fase in zou gaan, vol plannen en betrokkenheid. Meer tijd met zijn familie. Maarten laat ons veel meer na dan goed lopende projecten en bestuurlijke stabiliteit", zegt de burgemeester.

"Hij leerde ons om stil te staan bij de kern van ons werk: écht luisteren en samenwerken. Zoals hij zelf zei: ‘Besturen doe je nooit alleen.’ Die overtuiging gaf richting aan alles wat hij deed. We zijn hem dankbaar voor zijn inzet, zijn wijsheid en zijn menselijkheid.”

Open houding naar inwoners

De gemeente schrijft dat Pieters bekend stond om zijn open houding naar inwoners. Hij ging graag het gesprek aan en goede plannen en projecten konden volgens hem alleen tot stand komen in samenspel met inwoners.

Pieters werkte bij de gemeente Waalre en eerder was hij wethouder in de gemeentes Dongen en Oisterwijk. Ook is hij raadslid en volksvertegenwoordiger geweest in de gemeente Den Bosch.