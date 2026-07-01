Reuven Niemeijer traint mee met Willem II

Reuven Niemeijer (31) traint vanaf vandaag mee met Willem II in Tilburg. De middenvelder is transfervrij en krijgt de kans om zijn conditie op peil te houden.

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De ervaren middenvelder speelde de afgelopen twee seizoenen voor De Graafschap. Zijn contract bij de club in Doetinchem liep deze zomer af, waardoor hij nu zonder club zit.

Conditie op peil houden

In overleg met Willem II sluit Niemeijer de komende periode aan bij de selectie. De Tilburgse club biedt hem de mogelijkheid om fit te blijven terwijl hij zoekt naar een nieuwe uitdaging.

Het is niet bekend hoe lang Niemeijer bij Willem II blijft meetrainen. Voorlopig richt hij zich op het onderhouden van zijn fysieke conditie.