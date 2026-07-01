Van Breukelen geïrriteerd over 'minkukels' bij penalty's: 'Het is bullshit'

De verloren penaltyreeks tegen Marokko maandagnacht doet nog steeds pijn bij veel Nederlanders, onder wie Hans van Breukelen. De oud-international en voormalig PSV-doelman is zeer verontwaardigd dat Oranje voor de derde keer op rij op een WK na penalty's werd uitgeschakeld. "Je hebt nog steeds minkukels die roepen dat het een loterij is en dat de druk bij penalty's niet te trainen is. Maar dat is de grootste bullshit die er is."

Van Breukelen genoot woensdagmiddag van een internationaal walking football-toernooi bij de Eindhovense amateurclub vv Brabantia. Zijn stemming veranderde even toen het 'grote' Nederlands elftal op het WK ter sprake kwam. "Misschien waren de verwachtingen te hoog en hebben we onszelf overschat. De manier waarop we zijn uitgeschakeld, past niet bij ons. Dat vind ik jammer."

"Als je als speler al honderd keer in bed hebt gedroomd over het lopen van die veertig meter, dan zit alles in je hoofd."

Tijdens zijn carrière stond Van Breukelen bekend als penaltykiller. Zo was hij in 1988 zowel in de EK-finale met Nederland als in de Europa Cup I-finale met PSV belangrijk door strafschoppen te keren. Dat de druk van een strafschoppenreeks niet te trainen is, noemt hij onzin.

"Als je als speler al honderd keer in bed hebt gedroomd over het lopen van die veertig meter voor het nemen van een beslissende penalty, dan zit alles al in je hoofd", zegt Van Breukelen. "Je hartslag is al vaak ver boven de honderd geweest. Vervolgens stap je in het moment; je hebt het al zo vaak getraind."

"Waarom trainen we niet op penalty's?"

Het trainen op penalty's is volgens Van Breukelen juist slim. "We trainen op vrije trappen, corners en ingooien. Waarom dan niet op penalty's? Uit onderzoek blijkt dat 99 procent van de ballen die een meter onder de lat worden geschoten erin gaan. Waarom zie je dat dan weinig of niet gebeuren? Waarom over de grond en halfhoog?" Hij begrijpt niet dat de discussie steeds terugkomt. "Ik roep dit al twintig jaar. En nog steeds zijn er minkukels die zeggen dat druk niet te trainen is. Sodemieter op", besluit hij met een lach.

International Vic Latumahina.

Het Nederlands elftal werd op het WK al bij de laatste 32 uitgeschakeld. Ook het Nederlands walking football-team onder leiding van bondscoach Van Breukelen had woensdag moeite met winnen. In een internationaal deelnemersveld met onder andere PSV, Feyenoord, Willem II, Borussia Dortmund en Club Brugge eindigde Oranje als twaalfde. Volgens de van origine Vughtse Vic Latumahina (74) en mede-international Jaap Rossen uit Eindhoven (79) is dat helemaal niet belangrijk. "Het gaat bij deze sport om de gezelligheid, zowel onderling als met andere teams. En we zijn lekker bezig op onze leeftijd."