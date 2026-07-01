Halderberge onderzoekt ruimtebehoefte bedrijven

De gemeente Halderberge doet onderzoek naar de ruimtebehoefte van bedrijven op bedrijventerreinen. Ondernemers kunnen tot en met 10 juli hun input geven via een korte online vragenlijst.

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Halderberge wil weten hoeveel ruimte bedrijven in de komende jaren nodig hebben. Dit is belangrijk om keuzes te maken over de toekomst van de bedrijventerreinen in de regio. Het onderzoek richt zich niet alleen op bedrijven die willen uitbreiden of verhuizen, maar ook op ondernemers zonder concrete plannen.

De vragenlijst is online in te vullen en kost maximaal tien minuten. Hoe meer ondernemers meedoen, hoe beter de gemeente zicht krijgt op de behoeften van bedrijven. Hierdoor kan het beleid beter afgestemd worden op wat er nodig is.

Deadline voor invullen

Ondernemers hebben tot en met vrijdag 10 juli 2026 de tijd om mee te doen aan het onderzoek. De resultaten zullen worden gebruikt om de toekomstige inrichting van bedrijventerreinen in Halderberge te bepalen.

De gemeente roept alle ondernemers op om hun mening te geven, zodat er een compleet beeld ontstaat van de ruimtebehoefte in de regio.