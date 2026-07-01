Regels voor sandwichborden in Laarbeek

Organisatoren van evenementen in Laarbeek kunnen gratis sandwichborden plaatsen, maar moeten zich houden aan strikte regels.

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Inwoners van Laarbeek die een evenement willen promoten, kunnen gebruik maken van sandwich- of driehoeksborden langs de weg. Dit is een gratis mogelijkheid, speciaal bedoeld voor verenigingen, stichtingen en scholen. Wel moeten zij voldoen aan een aantal voorwaarden.

De borden mogen alleen geplaatst worden op aangewezen locaties en maximaal veertien dagen voor het evenement. Na afloop moeten ze uiterlijk de volgende dag weer verwijderd worden. Reclame is bovendien alleen toegestaan voor evenementen die binnen Laarbeek plaatsvinden, en de inhoud van de poster moet binnen de fatsoensnormen blijven.

Strikte regels voor plaatsing

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het aantal plekken is beperkt en vol is vol. Borden die zonder goedkeuring geplaatst worden, worden door de gemeente verwijderd. Organisatoren zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van de poster en het plaatsen en verwijderen van de borden.

Om teleurstellingen te voorkomen, is het raadzaam om tijdig een aanvraag in te dienen. Dit kan via de website van de gemeente Laarbeek, waar ook meer informatie te vinden is.