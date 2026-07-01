Rioolheffing Heusden wordt vanaf 2027 eerlijker berekend

Vanaf 1 januari 2027 wordt de rioolheffing in de gemeente Heusden eerlijker berekend. De hoogte van de heffing wordt dan directer gekoppeld aan het waterverbruik en de grootte van het perceel. Het college heeft dit voorstel op 30 juni 2026 goedgekeurd, de gemeenteraad stemde ermee in.

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De nieuwe rioolheffing bestaat straks uit twee onderdelen: een vastrechtonderdeel en een variabel deel. Het vastrechtonderdeel is afhankelijk van de grootte van het perceel en het gebruik van grond- en hemelwater. Het variabele deel blijft gekoppeld aan het drinkwaterverbruik. Hierdoor kunnen inwoners die zuinig omgaan met water hun kosten verlagen.

De gemeente Heusden benadrukt dat de wijziging in de meeste gevallen leidt tot een lagere rioolheffing. In sommige situaties kan het bedrag echter hoger worden. Dit zal zichtbaar zijn op de belastingaanslag van volgend jaar.

Klimaatmaatregelen

De inkomsten uit de rioolheffing worden gebruikt voor onderhoud, vervanging en verbetering van het rioolstelsel. Hiermee speelt de gemeente in op klimaatveranderingen, zoals hevige neerslag. Er wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in waterbergingen om wateroverlast te verminderen en de omgeving beter te beschermen tegen hoge waterstanden.

Daarnaast zet Heusden in op vergroening van openbare ruimtes. Dit helpt om hittestress tegen te gaan en verdroging te voorkomen. Volgens de gemeente zijn deze maatregelen nodig om de riolering en het watersysteem op orde te houden en gezondheidsrisico’s te beperken.

Inwoners worden geïnformeerd

De komende maanden wil de gemeente inwoners op verschillende manieren informeren over de nieuwe berekening van de rioolheffing. Dit moet ervoor zorgen dat iedereen goed voorbereid is op de veranderingen die vanaf 1 januari 2027 ingaan.