NAC Beweegt Junior pilot succesvol afgerond

NAC Maatschappelijk heeft de eerste pilot van NAC Beweegt Junior succesvol afgerond. Het programma richtte zich op plezier, nieuwe activiteiten en de gezondheid van kinderen. De lessen vonden plaats in het Rat Verlegh Stadion en op school. Lokale aanbieders speelden een belangrijke rol in het succes.

Gevonden voor jou

Het initiatief van NAC Maatschappelijk had als doel kinderen te laten genieten van sport en bewegen, en hen te helpen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een gezonde levensstijl. De lessen werden zowel in het Rat Verlegh Stadion als op basisschool De Weerijs gegeven.

Verschillende lokale organisaties zoals Back2theGym, Monkey Moves, AV Sprint en You are the Buddha verzorgden clinics en activiteiten. Door hun inzet konden de kinderen kennismaken met diverse vormen van beweging, wat hen stimuleerde om verder te gaan met sporten bij lokale verenigingen.

Samenwerking lokaal aanbod

De betrokkenheid van de externe aanbieders bleek essentieel voor het succes van de pilot. Hun enthousiasme zorgde ervoor dat kinderen niet alleen nieuwe sporten ontdekten, maar ook de stap naar lokale sportclubs en activiteiten makkelijker konden maken.

NAC Maatschappelijk is trots op de impact die het project heeft gehad. Pedagogisch medewerker Wendy de Graauw benadrukte dat het programma een unieke combinatie biedt van sport, rust en plezier, wat kinderen helpt om te groeien.

Na deze positieve resultaten werkt NAC Maatschappelijk aan een vervolg voor NAC Beweegt Junior. Het programma blijft zich richten op het verbeteren van de gezondheid en het zelfvertrouwen van kinderen via sport en beweging.