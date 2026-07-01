Stemmen voor kunstwedstrijd in Gilze en Rijen gestart

Inwoners van Gilze en Rijen kunnen stemmen op drie kunstwerken voor de wisselsokkel in 't Mollebos. De vakjury en het publiek bepalen samen welk ontwerp vanaf september wordt geplaatst.

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De wedstrijd Kunst in de Gemeente in Gilze en Rijen is in volle gang. Kunstenaars uit Nederland en België hebben ontwerpen ingediend voor de wisselsokkel in 't Mollebos in Gilze. Momenteel staat daar nog Menhir #3 van Joep Struyk, maar het publiek en een vakjury kiezen samen een nieuw kunstwerk.

Er zijn drie ontwerpen genomineerd. De kunstenaars achter deze werken zijn Niek Wittebrood uit Achterveld, Juul Rameau uit Berlicum en Petra Boshart uit Abcoude. Deze finalisten werden geselecteerd uit zeventien inzendingen door een vakjury, die bestaat uit vijf leden: Lotte van Gageldonk, Jan de Jong, Jan van Lisdonk, Gerry Peene en Adriaan Seelen.

Stemproces

Stemmen kan tot en met 16 augustus. Het publiek kan zijn keuze maken via de website van Kunst in de Gemeente. De stemmen van de inwoners wegen even zwaar als die van de vakjury. Samen bepalen ze welk kunstwerk op de sokkel komt te staan.

Het winnende kunstwerk wordt begin september 2026 bekendgemaakt. Daarna krijgt het een plek op de wisselsokkel in Gilze, waar het drie jaar lang te zien zal zijn. Vervolgens zal een nieuw ontwerp de sokkel overnemen.