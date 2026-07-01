Expositie in De Maashorst toont risico’s van natuurbrand

In Natuurcentrum De Maashorst is de expositie 'Voorkomen van Vuur is jouw Natuur' geopend. Tot half augustus kunnen bezoekers leren hoe natuurbranden ontstaan en hoe ze zelf kunnen helpen om branden te voorkomen.

Gevonden voor jou

De expositie richt zich op het bewustmaken van de risico’s van natuurbranden. Door droogte en hogere temperaturen komen deze branden steeds vaker voor, met grote gevolgen voor mensen, dieren en het landschap. Een klein vuurtje kan zich snel uitbreiden tot een grote natuurbrand. Bezoekers krijgen praktische tips om dit te voorkomen.

Interactieve tentoonstelling

In de tentoonstelling wordt uitgelegd hoe natuurbranden ontstaan en wat de impact ervan is op de natuur. Ook worden eenvoudige maatregelen getoond die de kans op brand verkleinen. Denk hierbij aan het goed uitmaken van sigaretten en het opruimen van afval. Deze kleine handelingen kunnen een groot verschil maken.

Gratis te bezoeken

'Voorkomen van Vuur is jouw Natuur' is gratis toegankelijk voor iedereen. De expositie is te vinden in Natuurcentrum De Maashorst, dat dagelijks geopend is. Voor actuele openingstijden kunnen bezoekers terecht op de website van het natuurcentrum.

Wie meer informatie wil over natuurbrandbeheersing in het natuurgebied, kan kijken op de website van Natuurgebied De Maashorst.