Let op: fietspad op Merwedebrug gaat twee keer dicht in juli

Het fietspad aan de oostzijde van de Merwedebrug bij Sleeuwijk gaat in juli twee keer 's nachts dicht: van maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli en van maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli. Rijkswaterstaat voert dan werkzaamheden uit.

De werkzaamheden vinden plaats tussen 20.00 en 06.00 uur. Het fietspad aan de oostzijde is dan afgesloten. Overdag en in de weekenden is het fietspad wel geopend.

Fietsers kunnen tijdens de afsluiting gebruikmaken van het fietspad aan de westzijde. Dat fietspad is overdag, tussen 06.00 en 20.00 uur, afgesloten vanwege andere werkzaamheden op de brug. Gele borden langs de route geven de omleiding aan.

Wat gaan ze doen?

Tijdens de werkzaamheden aan het oostelijke fietspad wordt het asfalt verwijderd. Het fietspad blijft daarna wel beschikbaar, maar wordt niet opnieuw geasfalteerd. Deze werkzaamheden zijn nodig om de brug in stand te houden totdat de nieuwe westelijke Merwedebrug klaar is.

Werkzaamheden in september en oktober

Rijkswaterstaat is na deze werkzaamheden nog niet klaar op en rond de Merwedebrug. In september en oktober 2026 volgen opnieuw werkzaamheden aan het fietspad, onder het beweegbare brugdeel en in de kelder van de brug.