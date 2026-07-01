Pim van Vliet nieuwe gemeentesecretaris Eindhoven

Pim van Vliet is benoemd tot gemeentesecretaris en algemeen directeur van Eindhoven. Zij volgt Aline Zwierstra op, die na negen jaar afscheid neemt. Van Vliet begint op 1 september.

Gevonden voor jou

Pim van Vliet gaat vanaf 1 september 2026 aan de slag als gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Eindhoven. Het college van burgemeester en wethouders heeft haar benoeming bevestigd. Van Vliet neemt het stokje over van Aline Zwierstra, die na ruim negen jaar vertrekt.

Momenteel werkt Van Vliet bij de Metropoolregio Amsterdam als interim secretaris-directeur. Daarvoor was ze van 2018 tot 2025 gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Leiden. Haar eerdere ervaring deed ze op bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Nieuwe rol in Eindhoven

In haar nieuwe functie wordt Van Vliet de belangrijkste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Ze krijgt de eindverantwoordelijkheid over de ambtelijke organisatie. Volgens burgemeester Jeroen Dijsselbloem brengt zij veel ervaring mee en zal ze bijdragen aan de ontwikkeling van Eindhoven, waarbij groei en leefbaarheid centraal staan.

Van Vliet kijkt uit naar haar nieuwe rol in Eindhoven. Ze benadrukt het belang van verbinding en uitvoeringskracht in een stad die sterk groeit. Tijdens een persoonlijk inwerkprogramma zal zij uitgebreid kennismaken met de stad, de regio en haar inwoners.

Directieraad compleet

Naast Van Vliet bestaat de directieraad vanaf 1 september uit Ad Verbakel, Paul van Hooff, Carlo Schreuder en Mark Crooijmans. Samen zullen zij het stadsbestuur en de ambtelijke organisatie ondersteunen in een periode van groei en verandering.